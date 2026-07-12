Con l'eliminazione di Norvegia e Svizzera dal Mondiale si è ridotta sensibilmente la rappresentanza della Serie A nella competizione. Due delle nazionali con il maggior numero di calciatori militanti nel campionato italiano hanno salutato infatti il torneo.

L'uscita di scena della Norvegia porta con sé anche quella di cinque giocatori della Serie A: Torbjorn Heggem del Bologna, Morten Thorsby della Cremonese, Leo Ostigard del Genoa, Kristian Thorstvedt del Sassuolo e Marcus Holmgren Pedersen del Torino.Stesso destino per la Svizzera, che perde quattro elementi impegnati nel massimo campionato italiano. Si tratta di Remo Freuler del Bologna, Manuel Akanji dell'Inter, Ardon Jashari del Milan e Michel Aebischer del Pisa.

Chi resta in corsa

Non mancano però i rappresentanti della Serie A ancora in corsa per il titolo mondiale. Con l'Argentina restano protagonisti Nico Paz del Como e Lautaro Martinez dell'Inter, mentre la Francia può contare su Marcus Thuram dell'Inter, Mike Maignan e Adrien Rabiot del Milan e Manu Kone della Roma.