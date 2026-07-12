Remo Freuler, centrocampista della Svizzera e compagno di nazionale di Akanji, ha parlato così dopo l'eliminazione contro l'Argentina ai quarti dei Mondiali: "Dopo l’espulsione (di Embolo, ndr) è stata un’altra partita e non ho ancora capito perché il VAR deve sempre rovinare le partite. Abbiamo preso la partita in mano, anche nel secondo tempo abbiamo spinto tanto, abbiamo pareggiato ed eravamo lì per fare un grande colpo. Alla fine sì, il VAR ha rovinato il nostro percorso, purtroppo".