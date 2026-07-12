Remo Freuler, centrocampista della Svizzera e compagno di nazionale di Akanji, ha parlato così dopo l'eliminazione contro l'Argentina ai quarti dei Mondiali: "Dopo l’espulsione (di Embolo, ndr) è stata un’altra partita e non ho ancora capito perché il VAR deve sempre rovinare le partite. Abbiamo preso la partita in mano, anche nel secondo tempo abbiamo spinto tanto, abbiamo pareggiato ed eravamo lì per fare un grande colpo. Alla fine sì, il VAR ha rovinato il nostro percorso, purtroppo".

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 23:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione