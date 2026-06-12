Kylian Mbappé non riesce a immaginare uno scenario nel futuro che prevede Didier Deschamps come ct di un'altra nazionale diversa da quella francese. Parlando con M6, l'asso del Real Madrid ha confessato il suo auspicio rispetto alla carriera di DD, che non sarà più selezionatore dei Bleus dopo il Mondiale: "Il modo migliore per rendergli omaggio è vincere il Mondiale perché ama vincere. Quindi faremo in modo che abbia il miglior Mondiale di sempre, sperando che sia l'ultimo. Perché spero che non ci giochi più con un'altra squadra... Gli sto mettendo pressione! Ho visto, hanno parlato dell'Italia e di tutto il resto, ma sarebbe terribile".

E l'Argentina?

"No! Dopotutto è il nostro allenatore Didier Deschamps - ha detto ridendo -. Significa molto per noi. Parecchie nazionali lo vorranno, visto il lavoro che ha fatto. Lasciamo che gli italiani prendano un italiano! Didier è francese, appartiene a noi".