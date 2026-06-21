È finita in pareggio la gara tra Ecuador e Curacao, due squadre che non trovano il gol (soprattutto gli ecuadoregni che hanno avuto numerose occasioni sbattendo però sul portiere avversario Room in serata di grazia). Risultato che mantiene potenzialmente vive le speranze di entrambe e rimanda il verdetto alla prossima giornata, ultima della fase a gironi, che vedrà l'Ecuador impegnato con la Germania e Curacao con la Costa d’Avorio.

Destino amaro invece per la Tunisia che dopo il sonoro 5-1 incassato per mano della Svezia nel match d’esordio, incassa un altro pesante risultato inflitto dal Giappone, potenziale sorpresa di questo Mondiale. La Nazionale dell’ex nerazzurro Nagatomo ha calato un poker che sognare il popolo nipponico, trascinata da Ayase Ueda autore di una doppietta: quattro punti in classifica, al pari dell’Olanda di Dumfries.