Il futuro di Issiaka Kamaté è ancora tutto da scrivere, ma siamo finalmente vicini a una svolta abbastanza importante. Dopo la trattativa sfumata con il Palermo (il calciatore non era convinto della destinazione, ndr), anche il Padova sembrava essere interessato a Kamaté. Ma la novità della serata arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riferisce Marca, sul classe 2004 ci sarebbe con forza l'Espanyol. Da capire se, eventualmente, si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo.

Fabrizio Romano fornisce aggiornamenti importanti: è fatta per il trasferimento a titolo definitivo. Operazione da 3 milioni con il 50% sulla futura rivendita. E Sky riporta che il club nerazzurro avrà una recompra: fa parte dell'accordo trovato tra i due club.