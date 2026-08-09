Francesco Graziani è intervenuto su Radio Kiss Kiss, parlando della lotta al vertice, con il focus connesso alle big del campionato: "Il Napoli se indovina le giuste pedine da inserire penso che possa lottare anche per qualcosa in più, perché no per lo scudetto... Inter, Juventus e Milan lotteranno per quell'obiettivo. Poi dipende che tipo di armonia si creera in questa squadra, con allenatore nuovo e stimoli nuovi. Io non gli do tanto peso alle amichevoli estive, lasciano il tempo che trovano. Anche se qualche indicazione te la danno nel bene e nel mal".