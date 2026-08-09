"Un'esperienza indimenticabile". Jamal Iddrissou ha definito così la tournée estiva fatta con l'Inter. Un pensiero scritto su Instagram nelle ore successive al ritorno della squadra in Italia dopo le lunghe trasferte prima a Hong Kong e poi a Perth. Paesi nei quali l'attaccante classe 2007 della nazionale italiana Under 19 ha potuto misurarsi contro squadre del calibro di Manchester City, Milan e Juve, partendo per due volte su tre da titolare.

"Essere qui con questi campioni è il sogno che avevo da bambino, un sogno a occhi aperti. Mi fa un effetto bellissimo, quasi inspiegabile. Sto realizzando un sogno, provo una felicità immensa. Faccio fatica a trovare le parole giuste", aveva detto a Sky Sport prima del derby giocato in Australia.

Sotti il post di Iddrissou sono arrivati tanti commenti, tra cui quello del suo ex allenatore della Primavera Benny Carbone: "Tutto meritato. Non mollare nulla e pensa solo a lavorare".