Intervistato da MilanNews.it, Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha raccontato di quando in passato fu approcciato dall'Inter: "C’è stato un momento in cui Giovanni Trapattoni e ha provato a corteggiarmi, chiedendomi se volessi andare da loro. In quel momento lì, oltretutto un passaggio tra Milan e Inter era complicato, era apprezzabile la cosa che un allenatore di una squadra ti apprezzasse. Ma l’idea di lasciare il Milan era lontana, tant’è vero che ho anche deciso poi che nel momento in cui sarei andato via dal Milan in Italia non avrei più indossato nessun’altra maglia”.