Il Mondiale è archiviato, le vacanze sono finite e quest'oggi sono rientrati ad allenarsi con la squadra Lautaro Martinez e Marcus Thuram, pronti a rendersi subito disponibili agli ordini di Chivu. Subito una seduta di allenamento improntata sulla mobilità per loro. Non poteva mancare anche il nuovo arrivato Stones, difensore ex City, determinato a fornire un notevole contributo al reparto difensivo di Chivu. L'Inter ha pubblicato su Instagram qualche scatto social dell'allenamento:

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 22:31
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione