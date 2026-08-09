Il Mondiale è archiviato, le vacanze sono finite e quest'oggi sono rientrati ad allenarsi con la squadra Lautaro Martinez e Marcus Thuram, pronti a rendersi subito disponibili agli ordini di Chivu. Subito una seduta di allenamento improntata sulla mobilità per loro. Non poteva mancare anche il nuovo arrivato Stones, difensore ex City, determinato a fornire un notevole contributo al reparto difensivo di Chivu. L'Inter ha pubblicato su Instagram qualche scatto social dell'allenamento: