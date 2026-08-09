Due le gare dei preliminari di Coppa Italia che si sono giocate nel corso di questa sera. L'Arezzo, club neopromosso in Serie B, ha battuto il Brescia. Per i toscani apre le marcaure Arena al 24'. Nella ripresa il bis porta la firma di Tavernelli, direttamente da calcio di punizione. Gol e tanto spettacolo al Vigorito di Benevento, dove la formazione di casa (anch'essa neopromossa in cadetteria, ndr) supera il Ravenna al termine di un confronto ricco di colpi di scena. Ospiti avanti dopo 2' con Vinicius.

Poco prima del quarto d'ora arriva anche il raddoppio di Maggio, ma la Strega reagisce e trova le due reti che valgono il pareggio con Prisco e Salvemini prima della fine del primo tempo. Nella ripresa ancora Ravenna in vantaggio con la doppietta di Vinicius. Altra reazione beneventana con le reti di Romano, Scognamillo e Salvemini che siglano il definitivo e rocambolesco 5-3.