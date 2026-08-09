Manca solo l'annuncio ufficiale per certificare il rinnovo di Leonardo Bovio con l'Inter. Un accordo che, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, era stato trovato dalle parti prima della partenza per la tournée estiva, dove il difensore classe 2008, aggregato alla prima squadra per precisa scelta di Cristian Chivu, si è messo in evidenza soprattutto nell'amichevole di ieri contro la Juve, cominciando a presentarsi al grande pubblico con una prestazione solida. 

Nelle scorse settimane, il giocatore e il suo entourage erano stati nella sede del club nerazzurro per discutere del prolungamento del contratto in scadenza nel 2027. 

Sezione: Focus / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 21:23
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.