Le competizioni europee hanno deciso di adottare lo scorrimento dei minuti di recupero nei maxischermi e adesso anche la Serie A ha deciso di adeguardi. Si tratta di una vera e propria innovazione, che permetterà a tutti i tifosi presenti negli stadi di poter capire quando effettivamente la partita sta volgendo al termine. Verranno, infatti, mostrati i minuti e i secondi anche dopo il novantesimo sui maxischermi degli impianti del massimo campionato di calcio italiano.

Sezione: News / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 23:28
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione