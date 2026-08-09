Le competizioni europee hanno deciso di adottare lo scorrimento dei minuti di recupero nei maxischermi e adesso anche la Serie A ha deciso di adeguardi. Si tratta di una vera e propria innovazione, che permetterà a tutti i tifosi presenti negli stadi di poter capire quando effettivamente la partita sta volgendo al termine. Verranno, infatti, mostrati i minuti e i secondi anche dopo il novantesimo sui maxischermi degli impianti del massimo campionato di calcio italiano.