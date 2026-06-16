A poche ore dal fischio d'inizio della partita di Kansas City contro l'Algeria, piovono conferme sull'undici che Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, schiererà per il debutto in questi Mondiali: Emiliano Martínez sarà il portiere titolare dopo il completo recupero dall'infortunio al dito, in difesa resta l'unico dubbio sulla fascia destra tra Nahuel Molina e Gonzalo Montiel, mentre saranno al loro posto Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e Thiago Almada comporranno la linea mediana, mentre in avanti ci saranno Lionel Messi e Lautaro Martínez, che ormai ha vinto definitivamente il ballottaggio con Julian Alvarez ed è pronto a portarsi sulle spalle la Seleccion.