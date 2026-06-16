A poche ore dal fischio d'inizio della partita di Kansas City contro l'Algeria, piovono conferme sull'undici che Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, schiererà per il debutto in questi Mondiali: Emiliano Martínez sarà il portiere titolare dopo il completo recupero dall'infortunio al dito, in difesa resta l'unico dubbio sulla fascia destra tra Nahuel Molina e Gonzalo Montiel, mentre saranno al loro posto Cristian RomeroLisandro Martínez e Facundo Medina. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e Thiago Almada comporranno la linea mediana, mentre in avanti ci saranno Lionel Messi e Lautaro Martínez, che ormai ha vinto definitivamente il ballottaggio con Julian Alvarez ed è pronto a portarsi sulle spalle la Seleccion

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 23:28 / Fonte: La Nacion
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.