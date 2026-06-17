La Gazzetta dello Sport rilancia nelle pagine dedicate all'Inter l'indiscrezione arrivata nella giornata di ieri riguardante l'interesse del Real Madrid per Alessandro Bastoni. I massimi dirigenti delle due società, come ricorda la rosea, si sono incontrati al "Corazon Classic Match" di sabato scorso e nelle chiacchierate è venuto fuori anche il discorso relativo al difensore centrale della nazionale, già nelle mire del Barcellona fino a poco tempo fa.

Bastoni, la valutazione dell'Inter non cambia

"All'Inter - si legge sul quotidiano - è stato espresso un gradimento assoluto per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2028 e che i nerazzurri valutano non meno di 70 milioni. La stessa quota minima dalla quale non sarebbero scesi nella trattativa col Barcellona. Possono dunque cambiare i club che si avvicinano all'Inter per Basto, ma certamente le richieste nerazzurre non vacillano di un euro. Anche perché il difensore mancino è considerato un asset importante per club e squadra e sostituirlo non sarebbe semplicissimo". L'ultima parola su un eventuale assalto a Bastoni, in ogni caso, spetterà a Josè Mourinho, che non si è ancora pronunciato.

Inter già a caccia di un difensore, ma se parte Bastoni...

I nerazzurri sono già alla ricerca di un difensore centrale, si aspetta solo un rilancio per Oumar Solet, che potrebbe costare circa 25 milioni di euro solo di cartellino. Ma è chiaro che con una cessione così bisognerebbe tornare sul mercato per prendere un altro elemento in retroguardia. Con 70 milioni in più in tasca sarebbe certamente più facile.