Tempo di esordio al Mondiale per la Francia, impegnata questa sera al New York New Jersey Stadium per sfidare il Senegal nella prima giornata del Gruppo I, con fischio d'inizio alle ore 21:00 italiane. Il ct francese Didier Deschamps rinuncia a Marcus Thuram dall'inizio: l'attaccante dell'Inter parte della panchina, con Olise, Doué e Mbappé ad agire alle spalle di Dembelé.

Le formazioni ufficiali di Francia-Senegal

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Doué, Mbappé; Dembelé. CT. Deschamps

A DISPOSIZIONE: Samba, Risser, Lacroix, Digne, Konaté, Lucas Hernandéz, Zaire-Emery, Thuram, Mateta, Gusto, Barcola, Cherki, Akliouche, Koné, Kanté.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Mané; Jackson. CT. Thiaw

A DISPOSIZIONE: Y. Diouf, Seck, Ciss, Diao, Dieng, C. Ndiaye, Jakobs, Sarr, Mendy, Mbaye, B. Ndiaye, Diarra, Diaw, M. Sarr.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 19:52
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.