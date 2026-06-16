Domenica scorsa, Sherel Floranus ha realizzato un sogno facendo il suo esordio al Mondiale con la maglia di Curaçao. Un traguardo raggiunto dopo un lungo viaggio durante il quale ha stretto anche dei rapporti di amicizia speciali come quello con Denzel Dumfries, ai tempi dello Sparta Rotterdam nel 2015. "Lui era sempre concentrato sul calcio, io no - ammette il terzino destro dello Zwolle a FunX - Lui è il mio fratello maggiore e mi vede come il suo fratellino. La differenza tra me e Dumfries è che lui è sempre stato molto concentrato sul calcio, mentre io no. Stava attento alla dieta e dormiva bene. Io ero un ragazzo che usciva spesso con gli amici. Andavo sempre a letto tardi. A volte bisogna fare dei sacrifici. Denzel era molto diverso da me. Stava sempre a casa e si allenava duramente. Il mio messaggio ai giovani è di essere attivi fin da piccoli, di mangiare bene e dormire bene. Il resto può aspettare".