Domenica scorsa, Sherel Floranus ha realizzato un sogno facendo il suo esordio al Mondiale con la maglia di Curaçao. Un traguardo raggiunto dopo un lungo viaggio durante il quale ha stretto anche dei rapporti di amicizia speciali come quello con Denzel Dumfries, ai tempi dello Sparta Rotterdam nel 2015. "Lui era sempre concentrato sul calcio, io no - ammette il terzino destro dello Zwolle a FunX - Lui è il mio fratello maggiore e mi vede come il suo fratellino. La differenza tra me e Dumfries è che lui è sempre stato molto concentrato sul calcio, mentre io no. Stava attento alla dieta e dormiva bene. Io ero un ragazzo che usciva spesso con gli amici. Andavo sempre a letto tardi. A volte bisogna fare dei sacrifici. Denzel era molto diverso da me. Stava sempre a casa e si allenava duramente. Il mio messaggio ai giovani è di essere attivi fin da piccoli, di mangiare bene e dormire bene. Il resto può aspettare". 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 16:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.