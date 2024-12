L'Inter supera 3-1 il Parma al Meazza grazie soprattutto a un ottimo secondo tempo. Al termine della partita il nostro editorialista Filippo Tramontana commenta così questa partita di venerdì pomeriggio: "Bella partita, l'Inter ha schiacciato il Parma specialmente nel primo tempo. Vittoria meritata, peccato solo per il neo del gol subito nel finale, quando la partita era già in ghiaccio, e per gli errori di Lautaro. Ma ora si va in Champions".

A seguire il video editoriale.