Il 19 agosto è una data da cerchiare in rosso sul calendario per i tifosi interisti, che oggi festeggiano il compleanno di Marco Materazzi. "Nato a Lecce il 19 agosto 1973, oggi Matrix festeggia 52 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri - si legge sul sito del club -. Personalità, grinta e interismo: nei suoi dieci anni all'Inter Marco Materazzi è stato un simbolo e un punto di riferimento per compagni e tifosi, leader in campo e trascinatore attraverso l'esempio.
Per dieci anni Matrix ha guidato la difesa dell'Inter con il suo inconfondibile numero 23 sulle spalle: in totale Materazzi ha giocato 276 partite con la maglia nerazzurra, segnando 20 gol, dieci dei quali arrivati nella straordinaria stagione 2006/07, in cui Marco ha condotto l'Inter verso lo Scudetto dopo aver vinto il Mondiale in Germania con la Nazionale italiana. Un campionato indimenticabile, entrato a far parte della bacheca dei 15 trofei vinti con l'Inter da Matrix: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club.
Entrato nella Hall of Fame del Club nell'edizione del 2021, Marco è stato un giocatore amatissimo da tutti i tifosi nerazzurri, che gli hanno dedicato il coro "Tutti pazzi per Materazzi", che per diversi anni ha fatto vibrare San Siro".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 19:44 Sky - Taremi torna ad Appiano: niente Under 23, l'iraniano ricomincerà con un lavoro di riatletizzazione
- 19:30 Torino, Cairo: "Abbiamo già speso 30 milioni di euro. Se ci sarà da fare qualcosa in più, lo faremo"
- 19:17 Alessandro Fontanarosa è già ad Avellino: arrivato il nulla osta dall'Inter per allenarsi coi biancoverdi
- 19:02 Nazionale, stamattina il ct azzurro Gattuso ospite dell'Atalanta a Zingonia
- 18:48 fcinAdrien Rabiot proposto all'Inter. Il francese lascerà l'Olympique Marsiglia: tornare in Italia è un'idea
- 18:34 Pio Esposito, il futuro è... azzurro: Gattuso pronto a convocarlo per gli impegni con Estonia e Israele
- 18:20 In Spagna - Il Manchester United punta Lucien Agoumé: per il Siviglia pronti 40 milioni. Anche l'Inter alza le antenne
- 18:05 Sky - Atalanta, Lookman si allenerà da solo a Zingonia fino alla chiusura del mercato
- 17:53 Collovati: "Sto con l'Atalanta per la gestione della situazione, ma Lookman andrà all'Inter"
- 17:40 Sabato l'Inter ha ritrovato Pirola. E a fine gara sono arrivati tanti elogi per i suoi progressi
- 17:25 Materazzi spegne 52 candeline, l'Inter: "Simbolo e punto di riferimento per compagni e tifosi"
- 17:11 D'Amico: "Lookman, il problema vero per l'Atalanta è non darlo ad una diretta concorrente"
- 16:56 UFFICIALE - Napoli, altro acquisto per Conte: dal Girona arriva Miguel Gutiérrez a titolo definitivo
- 16:42 La corsa Scudetto divide gli opinionisti di DAZN Espana: tricolore all'Inter per Juanfran e Meira
- 16:27 Galante: "Lookman per me arriverà all'Inter, ho questo pensiero. I nerazzurri hanno una vera forza"
- 16:13 FOTO - U23, a Interello visita speciale del vice presidente Javier Zanetti: "Sempre Inter"
- 15:59 Mourinho: "Sono tra i migliori per il modo in cui vinco. La Champions con l'Inter non è come vincerla col Real"
- 15:45 CF - Asllani verso il Bologna, gli effetti sul bilancio Inter: plusvalenza di quasi 3 milioni di euro
- 15:30 Sky - Inter, riecco Mehdi Taremi: oggi test fisici, da domani si allenerà con la squadra Under 23
- 15:17 DAZN lancia le novità per la prossima stagione: Vieri ed Hernanes nella squadra degli opinionisti
- 15:03 Torino, Zapata: "Inter squadra forte, ci faremo trovare pronti. E' importante iniziare bene"
- 14:48 Champions League, via ai playoff: oggi e domani le sette partite d'andata
- 14:34 Stankovic: "Bruges club perfetto per la mia mentalità, non ho esitato un attimo ad accettare"
- 14:20 Viviano: "Solet prontissimo per l'Inter, è un Bisseck con maggior potenziale"
- 14:05 Torino senza Sanabria contro l'Inter: l'attaccante a un passo dalla Cremonese
- 13:51 videoPio Esposito premiato con l'Aquilotto Reale 2024-25: "Spezia posto speciale, qui ricordi indelebili"
- 13:37 Champions League, il 28 agosto si alza il sipario: stessa procedura dell'anno scorso, i dettagli del sorteggio
- 13:24 Dalmat: "All'Inter serve più Lookman di Koné. Terrei Pavard. Credo tanto in Bonny, per me è l'erede di Thuram"
- 13:10 videoAtalanta, Lookman lascia il centro sportivo di Zingonia. Un tifoso: "Ade, perché?"
- 12:56 Nota della Lega Serie A: "Serve una nuova generazione di stadi, la politica sostenga i club"
- 12:42 Donadoni: "Allegri garanzia, Napoli favorito. L'Inter? Ha cambiato guida, ma..."
- 12:28 Caressa: "Il dopo Inzaghi per l'Inter resta un grande punto interrogativo. E la squadra va completata"
- 12:14 Calcio & Finanza - Zalewski all'Atalanta: ecco l'impatto a bilancio per l'Inter dalla cessione
- 12:00 Minotti va controcorrente: "Per me alla fine Lookman andrà all'Inter. Zalewski propedeutico"
- 11:45 Fontanarosa: "Inter una seconda famiglia, ora inizia una nuova sfida"
- 11:30 Bergomi: "I più forti? Ronaldo e Matthäus. Vi racconto la "mia" Juve-Inter del '98"
- 11:16 SM - Galatasaray, Sommer resta l'alternativa a Ederson: la valutazione dell'Inter
- 11:02 CdS - Barella o Sucic: chi sarà in regia al posto di Calhanoglu?
- 10:48 GdS - Inter, addio Lookman: la serie cancellata dopo una sola stagione
- 10:34 Rischio calcolato: ecco perché l'Inter resta vigile su Solet. Zalewski agevola la coesistenza con Pavard
- 10:20 TS - Attacco Inter, rinforzo "alla Sanchez" a fine mercato: due le prerogative richieste
- 10:06 TS - L'Inter si tiene la sua anima italiana: respinte le avances per tre giocatori
- 09:52 TS - L'Inter prenderà un difensore: Kim in lizza, due le alternative. E se va via Pavard...
- 09:38 GdS - Anche il Marsiglia in coda per Pavard: l'Inter fa il prezzo. Solet e Badé...
- 09:24 Dalla Francia - Badé, accordo trovato tra Siviglia e Bayer Leverkusen per il cartellino
- 09:15 FOTO - Lookman sempre più lontano dall'Inter: il giocatore è tornato a Zingonia
- 09:10 GdS - Oggi si torna al lavoro: Torino nel mirino. Chivu fa i conti con due squalifiche e un dubbio
- 08:56 CdS - Asllani a un passo dal Bologna: restano ancora alcuni passaggi
- 08:42 TS - Inter, super budget a disposizione: ritorno di fiamma per Ederson a centrocampo?
- 08:28 GdS - Koné: non è finita. Gasperini ha riaperto alla cessione, l'Inter resta alla finestra
- 08:14 CdS - Difesa, si guarda in Premier: nel mirino ci sono Kiwior, Chalobah e un ex Juve
- 08:00 CdS - Inter, né Lookman né Koné. Si guarda all'estero: chieste informazioni su Florentino e Nmecha
- 00:55 Sky - Inter e Bologna, accordo in definizione per Asllani. Il centrocampista cerca l’intesa sull’ingaggio
- 00:40 Torino, Baroni: "Cambio modulo? Non escludo diverse soluzioni. Zapata sta sempre meglio"
- 00:20 SI - Capitolo Asllani, la strada tra Inter e Bologna è tracciata: si cerca la quadra definitiva
- 00:00 Il sacrificio di Kristjan
- 23:57 Viviano: "Milan in costruzione, c'è entusiasmo ma parte dietro a Napoli e Inter"
- 23:42 Caso Vlahovic, proposta GdS: "La soluzione drastica? Abolire questo mercato". Poi cita l'esempio USA
- 23:35 SI - Lookman atteso a Zingonia nella giornata di mercoledì: quale futuro per il nigeriano?
- 23:28 Dall'Arabia Saudita - Al Hilal, accordo raggiunto con il DS di una big europea: da settembre sarà operativo. Ausilio il prescelto?
- 23:13 Al Torino basta un gol di Vlasic per avanzare in Coppa Italia. Ok l'Udinese: 2-0 alla Carrarese
- 22:59 Che ne sarà di Lookman? Romano: "Qualche club della Premier League sta iniziando a chiamare"
- 22:44 Zalewski, prime parole da atalantino: "Felice di questa nuova avventura, darò il massimo ogni giorno"
- 22:30 fcinDifesa, nella lista dell'Inter c'è anche Alexsandro del Lille. Un osservatore nerazzurro ieri a Brest
- 22:17 Sommer: "Il mio primo pallone a 5-6 anni, ho bei ricordi di quel periodo"
- 22:03 Saluta l'Inter Amadou Sarr: l'attaccante classe 2004 passa a titolo definitivo all'Albinoleffe
- 21:49 Lookman-Inter stop, Zazzaroni annuncia la fine della serie: "Esperienza social tra le più divertenti"
- 21:34 Lookman è in Italia. Il giocatore atteso a Bergamo, bisognerà capire se si allenerà con l'Atalanta
- 21:20 Sky - Zalewski obiettivo di lungo corso dell'Atalanta. L'anno scorso ci fu un'opzione
- 21:05 L'Équipe - Pavard, si mette in fila anche l'OM: per ora nulla di concreto. Ma l'interista...