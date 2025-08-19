Il 19 agosto è una data da cerchiare in rosso sul calendario per i tifosi interisti, che oggi festeggiano il compleanno di Marco Materazzi. "Nato a Lecce il 19 agosto 1973, oggi Matrix festeggia 52 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri - si legge sul sito del club -. Personalità, grinta e interismo: nei suoi dieci anni all'Inter Marco Materazzi è stato un simbolo e un punto di riferimento per compagni e tifosi, leader in campo e trascinatore attraverso l'esempio.

Per dieci anni Matrix ha guidato la difesa dell'Inter con il suo inconfondibile numero 23 sulle spalle: in totale Materazzi ha giocato 276 partite con la maglia nerazzurra, segnando 20 gol, dieci dei quali arrivati nella straordinaria stagione 2006/07, in cui Marco ha condotto l'Inter verso lo Scudetto dopo aver vinto il Mondiale in Germania con la Nazionale italiana. Un campionato indimenticabile, entrato a far parte della bacheca dei 15 trofei vinti con l'Inter da Matrix: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club.

Entrato nella Hall of Fame del Club nell'edizione del 2021, Marco è stato un giocatore amatissimo da tutti i tifosi nerazzurri, che gli hanno dedicato il coro "Tutti pazzi per Materazzi", che per diversi anni ha fatto vibrare San Siro".