Ospite del programma di Rai Sport '#nonsolomercato', l'agente Andrea D'Amico esprime il suo parere sulla questione Ademola Lookman e sull'eventualità che il Napoli possa tornare a farsi sotto per il nigeriano: "Il problema per me non è tanto tattico quanto quello di non darlo ad una diretta concorrente. Penso che tra queste grandi squadre l'obiettivo sia non rinforzare le dirette concorrenti. Sicuramente è un giocatore diverso da Romelu Lukaku, per me o resta all'Atalanta o va all'estero. E Antonio Conte per me ha bisogno di un centravanti con quelle caratteristiche, visto che Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori sono andati via, quindi cercherà un elemento per eseguire gli schemi disegnati con il belga al centro".