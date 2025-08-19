Intervistato da Radio Firenze Viola, l'ex allenatore del Cagliari, Ivo Pulga, ha espresso il proprio parere sulla lotta Scudetto che sta per iniziare: "Vedo favorite Napoli, Inter e Juventus, anche se i partenopei quest'anno avranno anche la Champions League. Il Milan lo considero quarta forza".

Un parere anche sulla corsa al piazzamento europeo: "Vedo bene la Roma, soprattutto se riesce a immagazzinare i principi di Gasperini, Milan e Fiorentina, mentre vedo in difficoltà per motivi diversi l'Atalanta e la Lazio. Il Como può lottare per un posto UEFA".