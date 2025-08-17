Nonostante l'ormai prossima cessione di Nicola Zalewski all’Atalanta, che sposterebbe Carlos Augusto sulla sinistra lasciando vacante il ruolo di vice Alessandro Bastoni nella rosa nerazzurra, la permanenza di Tomas Palacios all’Inter resta molto difficile, vista l’intenzione della dirigenza di cedere il calciatore e del ragazzo di trovare continuità dopo una stagione in cui ha vissuto più di una difficoltà.

Appurato dello stallo con il Basilea (RILEGGI QUI) sono stati fatti dei sondaggi dai vari club, tra cui Villarreal e Rayo Vallecano. La meta spagnola risulterebbe particolarmente gradita all'ex Independiente Rivadavia (vista anche la lingua), ma prima che la trattativa possa entrare nel vivo le società interessate devono risolvere alcune questioni di mercato e non solo. La base dell’affare resterebbe sempre un prestito con diritto di riscatto fissato a 5-/6 milioni, con il contro-riscatto in favore dei nerazzurri.