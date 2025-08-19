La corsa allo Scudetto divide equamente la squadra di opinionisti interpellati da DAZN Espana, che detiene i diritti del campionato di Serie A. Se a detta di Sami Khedira e Guti alla fine a vincere il nuovo titolo sarà il Napoli, per Juanfran e Fernando Meira sarà invece l'Inter a trionfare. Totale disaccordo per chi sarà il vincitore del titolo di miglior giocatore, con quattro nomi differenti da Nico Paz a Lautaro Martinez passando per Kevin de Bruyne e Ademola Lookman.

Infine, per il titolo di capocannoniere a raccogliere più consensi è il tandem nerazzurro, con il Toro votato da Guti e Meira e Marcus Thuram prescelto dall'ex Juventus e Borussia Dortmund. La preferenza di Juanfran va invece a Moise Kean.