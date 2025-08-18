Piero Ausilio in Arabia Saudita? Dieci giorni fa le prime indiscrezioni sulla possibile trattativa tra l'attuale direttore sportivo dei nerazzurri e l'Al Hilal di Inzaghi. La formazione saudita è alla ricerca di un nuovo dirigente di spessore internazionale e secondo quanto riferiscono dall'Arabia Saudita "è stato raggiunto un accordo definitivo con il direttore sportivo di uno dei maggiori club europei.

Il direttore nello specifico si unirà alla squadra al termine di questa sessione estiva di calciomercato, in quanto è vincolato da un contratto con il suo attuale club durante questo periodo. Sarà Ausilio il profilo designato dall'Al Hilal? Presto lo sapremo.