Non ci sarà Toni Sanabria tra i convocati di Marco Baroni per l'esordio in campionato del Torino a San Siro contro l'Inter, lunedì 25 agosto. L'attaccante è stato infatti ceduto alla Cremonese e domani sosterrà le visite mediche propedeutiche all'annuncio ufficiale.

Operazione da 2,5 milioni più bonus, contratto fino al 2028 per la punta.