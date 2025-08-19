Dopo i due giorni di riposo, l'Inter si ritroverà oggi ad Appiano Gentile per preparare l'esordio in campionato a San Siro contro il Torino, gara in programma lunedì alle 20.45.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'unico giocatore da monitorare è Frattesi, che sta recuperando dall’intervento all’ernia bilaterale e proverà a rientrare in gruppo in tempo per una convocazione. Per il resto, Chivu avrà a disposizione l'intera rosa, compreso Dimarco le cui condizioni non preoccupano dopo il colpo alla coscia subito nel match con l'Olympiacos. Nella sfida ai granata mancheranno per squalifica Calhanoglu Pio Esposito.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 09:10 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
