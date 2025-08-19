Dopo i due giorni di riposo, l'Inter si ritroverà oggi ad Appiano Gentile per preparare l'esordio in campionato a San Siro contro il Torino, gara in programma lunedì alle 20.45.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'unico giocatore da monitorare è Frattesi, che sta recuperando dall’intervento all’ernia bilaterale e proverà a rientrare in gruppo in tempo per una convocazione. Per il resto, Chivu avrà a disposizione l'intera rosa, compreso Dimarco le cui condizioni non preoccupano dopo il colpo alla coscia subito nel match con l'Olympiacos. Nella sfida ai granata mancheranno per squalifica Calhanoglu e Pio Esposito.