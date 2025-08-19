"Quando il Bruges ha chiamato non ho esitato perché conosco la grandezza e la storia di questo club. So che raggiungerò obiettivi importanti. E' un club perfetto per la mia mentalità, amo le società che puntano a vincere e vogliono sempre di più". Lo ha detto Aleksandar Stankovic, parlando ai canali ufficiali del club belga della scelta di lasciare l'Inter per trasferirsi ai Blauw en Zwart.

L'accoglienza.

"E' stata fantastica, mi sono sentito subito in famiglia. Sono contento di essere parte di questo club, non vedo l'ora di iniziare. Fuori dal campo sono una persona tranquilla, in campo sono leale, uno che dà tutto per i suoi compagni per conquistare i tre punti. Mi definisco un ragazzo maturo".

La città di Bruges.

"Mi hanno detto che è una città carina, ho avuto l'opportunità di visitare il centro e mi è piaciuto molto. Mi prenderò del tempo per visitare anche le altre parti della città".

Il campionato belga.

"Mi hanno detto che è molto competitivo, devi essere preparato per affrontare ogni partita. E' molto fisico e tattico, ma mi farò trovare pronto grazie al tecnico e al suo staff".

Come va con la lingua?

"E' davvero difficile, per fortuna tutti qui nel club parlano inglese e così per me è più facile. E' quasi impossibile imparare la lingua, ma proverò a imparare le parole base".

Messaggio ai tifosi.

"Quello che devono sapere è darò il massimo ogni volta che metterò piede in campo con questa maglia, lotterò per il club. La mia attitudine in campo sarà sempre questa".