Secondo quanto calcolato da Calcio & Finanza l'Inter metterà a bilancio un'importante plusvalenza grazie alla cessione di Nicola Zalewski, arrivato a gennaio e riscattato a giugno a 6,5 milioni di euro e rivenduto ora a 17 milioni all'Atalanta.

Se davvero il prossimo bilancio dovesse confermare queste cifre, l'Inter risparmierebbe 1,5 milioni di euro di ingaggio rispetto all'esercizio precedente (calcolando i sei mesi di prestito e il pagamento dello stipendio fino ad oggi), registrando una plusvalenza di 10,5 milioni di euro.

Sezione: Copertina / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 12:14
Autore: FcInterNews Redazione
