"Why Ade, why?". E' la domanda che un tifoso atalantino ha rivolto ad Ademola Lookman, mentre quest'ultimo lasciava il centro sportivo di Zingonia, dove oggi è tornato ad allenarsi dopo aver marcato visita per più di due settimane. Una domanda che, ovviamente, fa riferimento al comportamento tenuto dall'attaccante nigeriano durante la trattativa tra l'Inter e la Dea, saltata definitivamente nelle scorse ore. Ecco il video girato dall'inviato di Sportitalia

