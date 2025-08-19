"Why Ade, why?". E' la domanda che un tifoso atalantino ha rivolto ad Ademola Lookman, mentre quest'ultimo lasciava il centro sportivo di Zingonia, dove oggi è tornato ad allenarsi dopo aver marcato visita per più di due settimane. Una domanda che, ovviamente, fa riferimento al comportamento tenuto dall'attaccante nigeriano durante la trattativa tra l'Inter e la Dea, saltata definitivamente nelle scorse ore. Ecco il video girato dall'inviato di Sportitalia:

Atalanta, Lookman lascia Zingonia



Dopo aver anticipato di quasi 24 ore il suo ritorno, Ademola Lookman ha lasciato pochi minuti fa Zingonia. A bordo di una macchina, il giocatore ha salutato i tifosi presenti: “Why Ade why⁉️” la domanda all’attaccante pic.twitter.com/RMenxsOyY0 — Sportitalia (@tvdellosport) August 19, 2025