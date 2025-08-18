La rosa del Barcellona è praticamente chiusa, ma secondo quanto riportato da Sport ai blaugrana è stato recentemente offerto un giocatore dell'Inter. Si tratta di Benjamin Pavard, in passato nell'orbita dei catalani e che conosce bene Flick (hanno lavorato insieme al Bayern Monaco).

Il quotidiano spagnolo sostiene che Pavard è in uscita dall'Inter e la sua priorità è restare al top in Europa. Per questo ha declinato la proposta del Neom Sc. Il suo agente Pini Zahavi, lo stesso di Lewandoski e di Flick, ha un ottimo rapporto con Laporta e la scorsa settimana è stato a Barcellona col presidente, con cui ha ottimi rapporti.

Al momento, però, la priorità del Barcellona è riuscire a iscrivere Szczesny, Gerard Martin, Marc Bernal e Bardhj negli ultimi giorni di mercato per le liste della Liga. Per ora la direzione sportiva scarta la possibilità che ci siano movimenti. Se proprio arriverà qualcuno sarà un centrale giovane e di piede sinistro, visto l'addio di Inigo Martinez.