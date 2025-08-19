Prosegue il tour nei centri sportivi delle squadre di Serie A di Gennaro Gattuso, ct della Nazionale italiana, che stamattina ha fatto visita all’Atalanta, a Zingonia.

Accompagnato dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, è stato accolto dall’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, dal direttore generale dell’Area Istituzionale Umberto Marino, dal direttore generale dell’Area Corporate Andrea Fabris e dal direttore sportivo Tony D’Amico. Il Ct ha quindi assistito alla seduta di allenamento della squadra per poi intrattenersi con il tecnico Ivan Juric e i calciatori nerazzurri.

Domani Gattuso farà visita al Milan, il club di cui è stato una bandiera da calciatore e che ha anche guidato nella veste di allenatore dal 2017 al 2019.