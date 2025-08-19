In vista dei prossimi impegni della Nazionale, Gennaro Gattuso, nuovo CT degli Azzurri, sta seriamente pensando di convocare il giovane attaccante dell'Inter Pio Esposito. Il ragazzo di Castellammare di Stabia, protagonista di un ottimo precampionato e considerato un giocatore di altissimo livello nell'ambiente nerazzurro, è sotto osservazione da parte di Gattuso che debutterà nelle nuove vesti di commissario tecnico nelle partite contro Estonia e Israele, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Lo riferisce Matteo Moretto.