No, non sarà la stessa Inter di Inzaghi. Contro il Torino, infatti, mancherà certamente Calhanoglu, squalificato. E allora Chivu dovrà cambiare per forza di cose. Chi al posto del turco?

Come sottolinea il Corsport, nel test con l'Olympiacos è stato testato a lungo Sucic in quella posizione, poi anche Barella e per qualche minuto Zielinski e Asllani. Ma sembra proprio che saranno il croato e il sardo a duellare per quella piazzola davanti la difesa nel confermato 3-5-2. Entrambi saranno titolari, ma c'è da capire il ruolo. "Si tratta di due pedine che l’allenatore ha già avuto modo di conoscere nel dettaglio in questi ultimi mesi, prima con l’esperienza negli Usa al Mondiale per club e poi da fine luglio tra ritiro ad Appiano e quattro amichevoli disputate", si legge.