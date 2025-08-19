Per Fulvio Collovati la questione Ademola Lookman-Inter è lungi dal poter essere definita chiusa. Questa la convinzione espressa dal campione del mondo di Spagna '82 ai microfoni di Rai Sport durante '#nonsolomercato': "Sono dalla parte dell'Atalanta per come è stata gestita la situazione, ci mancherebbe altro. Ha tutti i miei pensieri positivi l'Atalanta, ma detto questo sono convinto che alla fine del mercato, sarà tra tre giorni, una settimana o quindici giorni, Lookman andrà all'Inter. Quella di Nicola Zalewski all'Atalanta è una prima mossa poi l'Inter ha necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo, con Lookman farà il salto di qualità".