Nel consueto video editoriale Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Bologna.

"Grande delusione. Perdere così una partita importante, all'ultimo secondo, su rimessa laterale battuta 20 metri in avanti con una mezza rovesciata sulla deviazione di Bisseck, a cui non posso dare colpe, fa male - le sue parole -. Era una partita da 0-0, poi si è accesa anche per colpa dell'arbitro. Colombo ha gestito la partita in maniera pessima e con forte tendenza casalinga. Non abbiamo perso per questo, l'Inter ha perso perché è stata sfortunata per l'ultimo episodio. Avevamo fatto il nostro dovere. Siamo in testa alla classifica ancora, a pari punti con il Napoli. Visto il calendario, sono favoriti loro".