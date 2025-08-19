Riecco Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano oggi è tornato a Milano per svolgere alcuni test fisici. Da domani, riporta Sky Sport, l'ex Porto riprenderà ad allenarsi con l’Inter Under 23 di Stefano Vecchi, in attesa di definire il suo futuro lontano che non sarà più nerazzurro.

Per Taremi, che ha fatto sapere di voler continuare a giocare in Europa, finora non sono mai arrivate proposte concrete, ma solo timidi sondaggi da Flamengo, Besiktas, Fulham e Leeds United.