Kristjan Asllani in direzione Bologna: affare da 13 milioni più bonus e opzione sull'eventuale rivendita. Questo quanto scrive stamane la Gazzetta dello Sport circa il possibile passaggio del centrocampista albanese alla corte di Italiano.

Sul taccuino rossoblu c'è anche Nicolussi Caviglia, ma il profilo di Asllani resta il preferito e, oggi, il più vicino. I dettagli sono ancora "in progress", a ieri la trattativa era sul tavolo ma con le parti non ancora vicine, anche per i pensieri di altri due club italiani. Poi, la scelta: "Asllani ha intenzione di restare a giocare le coppe europee e questo ha un po’ scavato il solco che andrà colmato nelle prossime ore - si legge -. Nella testa del regista italo-albanese è imperante l’idea di tornare centrale nelle rotazioni dopo la parentesi interista che lo ha reso meno incisivo rispetto ai tempi dell’Empoli, quelli in cui Italiano l’ha apprezzato da avversario. La parentesi nerazzurra - ne è convinto il Bologna - gli darà l’upgrade caratteriale utile a mantenere i rossoblu ai livelli attuali. La versatilità lo farà essere alter ego sia di Freuler e sia di Ferguson, i regnanti designati davanti alla difesa nel 4-2-3-1".

