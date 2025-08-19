Una volta sistemata la questione del centrocampista centrale da aggiungere in rosa, che ad oggi sembra avere la priorità in casa Inter, ai piani alti di via della Liberazione si penserà al difensore da aggiungere, uno se non ci saranno cessioni, due se uscirà qualcuno. Pavard è in bilico, l'Inter lo cederà davanti a una proposta da 20 milioni di euro, come riporta oggi Tuttosport.

La sensazione è che i nerazzurri prenderanno un centrale a prescindere dalla partenza del francese.  Piace da sempre Kim Min-jae, anche se compirà 29 anni a novembre e guadagna tanto. Le alternative: Dayot Upamecano a Jakub Kiwior.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 09:52
Autore: FcInterNews Redazione
