Per l'Inter, l'attaccante esterno non è più una priorità e il club nerazzurro ha riferito all'Atalanta di non essere più su Ademola Lookman. Questo è l'ultimo aggiornamento offerto da Sky Sport: la strategia è cambiata, l'attenzione si è spostata per ragioni tecniche sul centrocampista. Lookman è una trattativa che secondo l'emittente si è arenata sia per la resistenza opposta dal club orobico, sia perché ragionamenti fatti tra società e allenatore hanno portato a capire che serviva un giocatore con caratteristiche diverse.

Questa marcia indietro ha permesso, oltretutto, il passaggio di Nicola Zalewski all'Atalanta, cosa che non sarebbe stata possibile se ci fosse stata la trattativa per Lookman ancora in piedi. Il nazionale nigeriano, arrivati a questo punto, rimarrà a Bergamo se non si apriranno nuove opzioni all'estero. L'obiettivo dell'Inter ora è quello di riequilibrare la squadra, che deve ancora registrare gli equilibri dietro e l'inserimento di un giocatore a centrocampo potrebbe aiutare i nerazzurri in questo percorso, più di un difensore.