Il nome a sorpresa per il centrocampo dell'Inter è il ritorno di fiamma per Ederson, sottolineato oggi da Tuttosport. Secondo il quotidiano, infatti, in lista c'è ancora Manu Koné, a patto che la Roma chiarisca le proprie idee sulla possibilità o meno di cederlo, ma i ragionamenti con la Dea per Zalewski potrebbero aver riacceso la passione per il brasiliano.

Era già il preferito quando stava per partire Calhanoglu, figurarsi ora che l'Inter ha deciso di prendere un elemento con quelle caratteristiche. Certo, la pista non è facile, se ci fosse uno spiraglio l'Inter ci si tufferebbe, considerando che con le cessioni di Asllani al Bologna e di Taremi a chi lo prenderà, il budget supererebbe i 90 milioni di euro. Le alternative sono Florentino del Benfica, Matt O'Riley del Brighton (ma è avanti la Juve) e Mandela Keita del Parma.