Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la pesante sconfitta per 5-0 in finale di Champions League contro il Psg.

"Difficile trovare parole, è stata un'umiliazione. Era la partita delle partite, una finale di Champions vista in tutto il mondo. L'Inter non è scesa in campo, il Psg poteva più di 5 gol. Non abbiamo giocato, è stata una partita disarmante. Mi aspettavo tutto, ma non una prestazione del genere. Mi viene difficile andare contro Inzaghi e vi spiego perché, ma non si può scendere in campo così. Si è capito subito e non è giustificabile una roba del genere. Ora bisogna capire il futuro dell'Inter e se questo 5-0 cambierà il futuro e i piani".