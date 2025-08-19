Il Rayo Vallecano avrebbe raggiunto un accordo con l'Inter per il prestito di Tomas Palacios. Ne dà notizia il portale greco Athlosnews che spiega come la formazione di Vallecas abbia messo la freccia sull'Olympiacos e ora deve accordarsi per la somma relativa all'opzione di riscatto del difensore, con i nerazzurri che valutano Palacios una cifra vicina agli 8 milioni di euro.

Tutto questo mentre in Spagna il quotidano Marca dà i Rayistas molto interessati anche a Facundo Gonzalez, 22enne uruguayano della Juventus che vedrebbe di buon occhio un ritorno nel Paese iberico, lui che è cresciuto tra Espanyol e Valencia.