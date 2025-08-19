Marco Baroni felice a metà per la qualificazione del suo Torino nel successo sul Modena. Il tecnico dei granata ha parlato così a Mediaset, come ripreso da TMW: "La cosa più importante è la reazione nella ripresa, dopo un primo tempo in cui c'era qualcosa da correggere. Ci sono tante situazioni che influiscono anche sulla qualità dei giocatori, nella ripresa è entrata con un altro piglio. Siamo comunque chiaramente contenti del passaggio del turno".

Il cambio modulo nella ripresa? Baroni parla così: "Non escludo diverse soluzioni, ma tutti devono trovare la giusta condizione, a partire da Duvan: sta sempre meglio, ma deve trovare la mobilità che gli serve. I giocatori bravi devono stare in campo", ha detto. Tra meno di una settimana la sfida all'Inter.