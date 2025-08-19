Non è ancora finito il lavoro sul mercato del Torino, che lunedì sera si presenterà a San Siro per l'esordio in campionato contro l'Inter. "Vorrei fare una squadra che mi faccia divertire. Abbiamo già speso trenta milioni, se ci sarà da spendere qualcosa in più lo faremo", ha spiegato Urbano Cairo, presidente dei granata, dopo la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia ottenuta dalla squadra di Marco Baroni a spese del Modena.

"Dobbiamo avere un play davanti alla difesa (si era parlato di Asllani, ora di Nicolussi Caviglia, ndr). Di esterni ne abbiamo già tanti, per cui è molto meglio pensare adesso a un uomo in mezzo al campo. Poi ci mancava un terzino sinistro e ovviamente ci vuole", le parole di Cairo riportate da Gazzetta.it.