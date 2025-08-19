Il Corriere dello Sport fotografa il paradosso Inter: dopo anni di vacche magre, adesso i nerazzurri avrebbero la possibilità economica di piazzare due colpi davvero importanti come Lookman e Koné ma, per motivi diversi, al netto di ribaltoni imprevedibili, né l'uno né l'altro saranno nerazzurri a fine mercato.

Entrambi gli affare sembravano ben avviati, quasi conclusi, ma poi le comunicazioni si sono interrotte sul più bello per il muro dell'Atalanta e per quello della Roma. In particolare, adesso sembra che l'urgenza riguardi la zona mediana del campo, ma dalle parti di viale Liberazione hanno poca voglia di sedersi di nuovo attorno ad un tavolo e di correre il rischio di doversi rialzare all’improvviso. E allora si guarda altrove.

Dove? Secondo il quotidiano romano lo sguardo va all'estero. "Ad esempio, potrebbe fare un comodo un profilo come quello di Florentino del Benfica: giocatore solido, fisico, abile sia nel recupero del pallone sia nella sua gestione. Una richiesta di informazioni è partita anche in direzione Dortmund con oggetto Felix Nmecha, ma il Borussia ha risposto che ci vogliono 60 milioni...".