Sembra incredibile ma per The Sun è la verità. L'Inter sarebbe disponibile a riprendere André Onana dal Manchester United, a cui l'ha ceduto nell'estate 2023 per 55 milioni di euro complessivi. Il portiere camerunese non ha rispettato le aspettative e nella partita d'esordio contro l'Arsenal è rimasto in panchina per scelta tecnica da parte dell'allenatore Ruben Amorim. L'ennesima conferma della scarsa fiducia dell'ambiente nei suoi confronti.

Adesso la testata britannica rivela che l'Inter è intenzionata a riportarlo a Milano, dove Onana ha fatto bene nell'unica stagione da titolare fino al raggiungimento della finale di Champions League nel 2023, percorso che lo ha reso beniamino dei tifosi interisti. Inoltre, il management nerazzurro è convinto che il portiere tornerebbe molto volentieri, nonostante la presenza in squadra di Yann Sommer che, tra l'altro, è candidato al Premio Yashin come uno dei migliori estremi difensori della scorsa stagione.

Sia Inter sia Manchester United sono state accostate anche al portiere dell'Anversa, Senne Lammers.