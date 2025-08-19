Sono giorni agitati in casa Inter, per un mercato che sembra ormai sul punto di decollare da un mese e invece non decolla mai. Occhio alla situazione relativa a Pavard, tutt'altro che sicuro di restare a Milano per il terzo anno.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, cresce la fila dei club di Ligue 1 che vorrebbero riportarlo in patria: all’interesse del Lille si è aggiunto nelle ultime ore quello del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Oltre alle due squadre transalpine, ci sono com'è noto pure Galatasaray e Neom. "Quest’ultima pista sembra destinata a rimanere sullo sfondo perché, nonostante gli arabi siano pronti a offrire un ingaggio ricco, Pavard sarebbe orientato a chiudere la porta: troppo importante continuare a giocare in Europa nella stagione che condurrà al Mondiale - si legge -. Quel che è certo è che in viale della Liberazione non sono disposti a svendere il loro difensore: nei piani dell’Inter, la cessione di Pavard dovrebbe garantire una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni".

La partenza di Pavard costringerebbe l'Inter all'acquisto di almeno un difensore: Solet dell’Udinese resta il preferito rispetto a Badé del Siviglia, anche perché al momento più semplice da raggiungere (su Badé c’è anche il Leverkusen), spiega la Gazzetta. Ma in realtà, con l'ex Bayern via, i difensori in arrivo dovrebbero essere due, a meno che l'Inter non voglia sostituire Zalewski con un altro esterno, lasciando a Carlos Augusto il ruolo di vice-Bastoni...

