Oltre a cercare di rafforzare la rosa con eventuali innesti, in casa Inter si è pensato a non indebolirla con cessioni importanti. Per questo, si legge su Tuttosport, sono state rispedite al mittente le avances per Barella di inizio estate da parte della Premier League e lo stesso è stato fatto con Bastoni, richieste da Inzaghi all'Al-Hilal. Una trattativa, però, mai intavolata.

Bastoni è ritenuto insostituibile e il concetto è stato ribadito al Chelsea nel sondaggio fatto di recente, quando i Blues hanno proposto 50 milioni di euro per il cartellino. No secco, perché certi giocatori servono anche a mantenere un'anima nerazzurra in squadra.

Respinta anche la proposta del Newcastle per Frattesi, ritenuto un innesto potenzialmente devastante da Chivu. Era pronto a far le valige con Inzaghi in panchina, adesso va verso un rinnovo a settembre con aumento da 2,8 a 3,4 milioni di euro e prolungamento al 2029, a meno che non arrivino offerte da 40-45 milioni di euro.