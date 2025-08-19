Visita speciale al centro sportivo 'Giacinto Facchetti' per l'Inter Under 23, che ha accolto a braccia aperte il vice presidente Javier Zanetti. "Sempre Inter", ha scritto Pupi su Instagram pubblicando due foto che lo ritraggono con i giocatori, il tecnico Stefano Vecchi e lo staff.

La seconda squadra nerazzurra, che sabato scorso ha vinto il primo match della sua storia battendo il Lumezzane nel primo turno di Coppa Italia Serie C, sta preparando l'esordio in campionato, in programma lunedì sera, a Novara, dove andrà in scena la sfida contro l'ex Andrea Zanchetta.