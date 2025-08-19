Yann Sommer torna ad essere accostato al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il Manchester City ha deciso di non cedere Ederson per meno di 20 milioni di euro. L'alternativa per i giallorossi è Sommer, per il quale l'Inter ne chiede almeno 4. 

Data: Mar 19 agosto 2025 alle 11:16
Autore: FcInterNews Redazione
