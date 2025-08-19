Il colpo di fine mercato dell'Inter potrebbe essere un attaccante, anche se non sarà Ademola Lookman, per il quale la trattativa è definitivamente naufragata, come conferma oggi Tuttosport.

Se si riterrà di dover rafforzare l'attacco, lo si farà con un giocatore che coniughi dribbling e sostenibilità, come si legge sul quotidiano. Un colpo alla Sanchez di qualche anno fa, ma più giovane. Un profilo come Nkunku, che però è finito nei radar del Bayern Monaco. Diversi altri ne sono stati proposti di recente.